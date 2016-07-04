На побережье Танзании аквалангист обнаружил "африканскую Атлантиду" (фото)

Об обнаружении руин сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Daily Mail.

Руины обнаружил аквалангист Алан Саттон. Руины занимают большую территорию, по которой разбросаны каменные блоки квадратной и прямоугольной формы - по словам аквалангиста, блоков там несколько тысяч. Блоки обладают разным размером - некоторые из них имеют пятиметровую длину и толщину около 40 см.

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Профессор археологии Феликс Чами из Университета Дар-эс-Салама полагает, что эти руины могут быть остатками Рапты - «африканской Атлантиды». Ученый сообщил, что пока это всего лишь версия, и для ее подтверждения необходимо обнаружить другие артефакты.