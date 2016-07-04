На побережье Танзании аквалангист обнаружил "африканскую Атлантиду" (фото)
18:59, 04 июля 2016Наука и IT
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На побережье Танзании обнаружены руины, которые, как полагают ученые, могут быть остатками древнего африканского города Рапта - около 2000 лет назад он был важным транспортным и торговым узлом, а 1600 лет назад исчез с лица Земли. Археологи полагают, что город был затоплен.
Руины могут быть остатками древнего города Рапта / Alan Sutton
Об обнаружении руин сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Daily Mail.
Руины обнаружил аквалангист Алан Саттон. Руины занимают большую территорию, по которой разбросаны каменные блоки квадратной и прямоугольной формы - по словам аквалангиста, блоков там несколько тысяч. Блоки обладают разным размером - некоторые из них имеют пятиметровую длину и толщину около 40 см.
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Профессор археологии Феликс Чами из Университета Дар-эс-Салама полагает, что эти руины могут быть остатками Рапты - «африканской Атлантиды». Ученый сообщил, что пока это всего лишь версия, и для ее подтверждения необходимо обнаружить другие артефакты.
Фото: Alan Sutton
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