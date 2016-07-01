Биохимики предложили диагностировать рак с помощью бумажной полоски стоимостью 50 центов
Группа биохимиков из Университета штата Огайо предложила простой способ диагностики разнообразных заболеваний, в том числе онкологических заболеваний. Результаты работы представлены в журнале Journal of the American Chemical Society.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RNS.
Для проведения анализов необходимо капнуть немного крови на специальную полоску и отправить ее в лабораторию. Стоимость полоски составляет 50 центов.
Читайте такжеУченые назвали большие бокалы причиной алкоголизма
Исследователи отмечают, что на полоске расположены положительно заряженные ионы, и с их помощью можно обнаруживать антитела, которые иммунная система вырабатывает вследствие воздействия, например, вирусов или бактерий. В лаборатории полоска исследуется с помощью масс-спектрометра. Ученые отмечают, что полоска устойчива к температурным изменениям, влажности и свету, а также может храниться не менее месяца.
В дальнейшем ученые планируют использовать в качестве биоматериалов слюну и мочу.
Ранее ученые заявили о создании революционной терапии от лейкемии.