Биохимики предложили диагностировать рак с помощью бумажной полоски стоимостью 50 центов

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RNS.

Для проведения анализов необходимо капнуть немного крови на специальную полоску и отправить ее в лабораторию. Стоимость полоски составляет 50 центов.

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Исследователи отмечают, что на полоске расположены положительно заряженные ионы, и с их помощью можно обнаруживать антитела, которые иммунная система вырабатывает вследствие воздействия, например, вирусов или бактерий. В лаборатории полоска исследуется с помощью масс-спектрометра. Ученые отмечают, что полоска устойчива к температурным изменениям, влажности и свету, а также может храниться не менее месяца.

В дальнейшем ученые планируют использовать в качестве биоматериалов слюну и мочу.

Ранее ученые заявили о создании революционной терапии от лейкемии.