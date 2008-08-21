Microsoft добавила объем фотографиям

Microsoft открыла для всех желающих сервис Photosynth, который позволяет создать на основе фотоальбома трехмерную сцену. В пространстве, состоящем из фотографий, можно свободно передвигаться.

В настоящее время на Photosynt можно посмотреть чужие альбомы и загрузить свои. Для формирования подробной сцены достаточно пары сотен снимков, что позволяет использовать технологию фотолюбителям, в частности, туристам. Кроме того, на сайт выложены комплекты фотографий National Geographic, включающие в себя альбомы "Стоунхендж", "Тадж-Махал" и другие.

Чтобы просматривать трехмерные фотопространства, необходимо скачать специальную программу, которая позволяет Photosynth работать в браузере пользователя. Пока технология доступна только пользователям Windows. Владельцы Mac могут использовать Photosynth, если установили Windows при помощи технологии Bootcamp. Для работы Photosynth необходимы как минимум 256 мегабайт памяти и видеокарта, поддерживающая DirectX 7.

Впервые о ведущейся Microsoft работе над Photosynth стало известно в конце 2006 года. Проект разрабатывался более чем двадцатью сотрудниками корпорации. Пока неизвестно, сделает ли Microsoft из Photosynth коммерческий продукт.

Лента.ру