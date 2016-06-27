Intel рассматривает возможность продажи подразделения кибербезопасности - СМИ

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, передает РБК.

McAfee была куплена корпорацией около шести лет назад за $7,7 млрд, напоминает газета. После этого компания была переименована в Intel Security, однако некоторая продукция до сих пор выпускается под брендом McAfee.

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Сделка, если она состоится, станет одной из крупнейших в отрасли, считают собеседники издания. Intel, по их данным, уже начала переговоры с банками, однако в компании FT отказались комментировать эту информацию.

Газета пишет, что Intel начала реструктуризацию бизнеса после того, как была замечена тенденция снижения продаж персональных компьютеров. В связи с этим компания в апреле объявила о сокращении 12 тыс. рабочих мест. Компания сказала, что сокращение будет проходить постепенно и закончится к середине 2017 года. По подсчетам корпорации, реструктуризация потребует около $1,2 млрд во втором квартале 2016 года.