Intel рассматривает возможность продажи подразделения кибербезопасности - СМИ
Корпорация Intel рассматривает возможность продажи подразделения кибербезопасности Intel Security, ранее известного как McAfee.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, передает РБК.
McAfee была куплена корпорацией около шести лет назад за $7,7 млрд, напоминает газета. После этого компания была переименована в Intel Security, однако некоторая продукция до сих пор выпускается под брендом McAfee.
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Сделка, если она состоится, станет одной из крупнейших в отрасли, считают собеседники издания. Intel, по их данным, уже начала переговоры с банками, однако в компании FT отказались комментировать эту информацию.
Газета пишет, что Intel начала реструктуризацию бизнеса после того, как была замечена тенденция снижения продаж персональных компьютеров. В связи с этим компания в апреле объявила о сокращении 12 тыс. рабочих мест. Компания сказала, что сокращение будет проходить постепенно и закончится к середине 2017 года. По подсчетам корпорации, реструктуризация потребует около $1,2 млрд во втором квартале 2016 года.