Alphabet разработает технологию беспроводного скоростного интернета, который дешевле кабельного
Исполнительный директор компании Alphabet, которая является материнской компанией Google, Эрик Шмидт объявил о разработке технологии беспроводного скоростного интернета, который обойдется пользователям дешевле кабельного подключения.
Об этом Шмидт рассказал на ежегодном собрании акционеров, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Новые технологии смогут обеспечить беспроводную передачу сигнала со скоростью до 1 Гб в секунду. Более совершенные микропроцессоры и более точное наведение сигнала радиосигнала сделали беспроводной интернет дешевле, чем прокладку кабеля, заявил Шмидт.
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Демонстрационную сеть, работающую на новых технологиях, планируется запустить в Канзас-Сити в 2017 году. При этом в компании испытывают несколько беспроводных технологий, которые могут потребовать от пользователей в том числе установки отельных устройств в своих домах для приема сигналов.
Шмидт тажке объявил о технологиях, которые в Alphabet рассматриваются как перспективные на ближайшие годы. Среди них он назвал заменитель мяса на растительной основе, трехмерную печать, устройства виртуальной реальности и разработка искусственного интеллекта.