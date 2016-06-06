Во "ВКонтакте" прокомментировали "взлом" базы пользователей: речь идет о данных за 2012 год

В сообщениях о продаже неким хакером базы данных пользователей социальной сети "ВКонтакте" речь идет о данных, которые хакеры собирали 2011-2012 годы. Информацию о взломе в соцсети отвергают. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря "ВКонтакте" Евгения Красникова пишет "РБК".

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"Взлома базы данных "ВКонтакте" не было, речь идет о старой базе логинов и паролей, которую мошенники собирали в период с 2011 по 2012 годы. Всем упомянутым в ней пользователям данные для входа на страницы менялись принудительно", — рассказал Красников.

"В профилактических целях мы бы хотели еще напомнить пользователям "ВКонтакте" о недопустимости установки непроверенного ПО на свои устройства, возможности выбрать двухфактороную аутентификацию в настройках аккаунта, а также предостеречь их от использования простых, легко подбираемых паролей", — добавил Красников.

Как сообщалось ранее, база данных на более чем 100 миллионов аккаунтов соцсети "ВКонтакте" была выставлена на продажу в даркнете за один биткоин (около 570 долларов).