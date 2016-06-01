Twitter заблокировал страницы-пародии на Путина и Лаврова

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Radio Free Europe/Radio Liberty.

Заблокированными оказались страница @DarthPutinKGB и @SovietSergei. Сейчас при попытке посмотреть записи этих пользователей появляется сообщение о блокировке аккаунтов администрацией соцсети.

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Как пишет Politico, в компании Twitter объяснили свои действия практикой блокировки пародийных страниц. Согласно политике соцсети, удаляются все пародийные аккаунты, которые не имеют упоминаний о том, что они содержат "пародию", "юмор", "комментарии" и "недостоверную информацию".

В твиттере @DarthPutinKGB появлялись, например, такие записи: "146 процентов русских не выбирали меня", "Это не вы посещаете в Россию, это я посещаю вас", "Савченко приговорена к одному президентскому сроку", "Леонардо Ди Каприо недостаточно хорош собой, чтобы сыграть меня".

Ранее УНИАН сообщал, что российский суд навсегда заблокировал RuTracker.org.