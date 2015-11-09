Российский суд навсегда заблокировал RuTracker.org
12:26, 09 ноября 2015Наука и IT
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Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера RuTracker.org по иску издательства «Эксмо». Теперь у RuTracker.org есть месяц на обжалование — прежде чем решение вступит в силу
«Эксмо» подало иск к RuTracker.org 23 сентября
Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. АЗАПИ представляет интересы «Эксмо» в этом процессе.
Как сообщает РБК, теперь у ресурса есть месяц на обжалование решения, прежде чем оно вступит в силу и «Эксмо» получит исполнительный лист, с которым сможет обратиться в «Роскомнадзор» для обеспечения пожизненной блокировки сайта.
Издательство «Эксмо» подало иск к RuTracker.org 23 сентября.
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