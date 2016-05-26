Эксперты указали на бессмысленность пользовательских соглашений

Чтобы доказать практическую бессмысленность этих соглашений, эксперты проанализировали различные приложения, включая "Фейсбук", "Инстаграм" и Skype, передает Русская служба Би-Би-Си.

Выяснилось, что пользовательские соглашения 33 приложений, которые чаще всего устанавливаются на смартфоне средним жителем Норвегии, насчитывают 260 тысяч слов - это 900 страниц текста. Для сравнения, русский перевод Нового завета насчитывает 129736 слов.

Специалисты также отметили, что соглашения написаны довольно сложным языком и нередко допускают двусмысленное толкование.

Участникам эксперимента потребовалось более 30 часов, чтобы прочитать все пользовательские соглашения.

Читайте такжеНе дает читателям выбора: Facebook обвинили в манипуляции информацией

Как отмечают в обществе по защите прав потребителей, ни один здравомыслящий пользователь не станет тратить четыре рабочих дня на изучение условий пользования всеми приложениями, установленными на их телефонах.

Как следствие, они могут согласиться на какие-то условия, не дочитав соглашение до конца, и тем самым поставить под угрозу безопасность своих личных данных, отмечают эксперты.

Защитники прав потребителей призывают компании-производители приложений писать короткие и понятные пользовательские соглашения.