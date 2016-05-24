В Дубае открыли первый в мире напечатанный на 3D-принтере офис (фоторепортаж)

Как сообщает emirates247.com, уникальное здание площадью 250 квадратных метров размещено рядом с бизнес-отелем Emirates Towers. При этом дизайн офиса выполнен по последнему слову техники. Само здание подключено к электроэнергии, водоснабжению, телекоммуникациям и оборудовано кондиционером.

Для производства здания использовался специальный тип цемента.

Всего на возведение здания потратили 17 дней, а стоимость оплаты труда персонала оказалась на 50% ниже, чем при строительстве обычных зданий, за счет меньшего количества сотрудников и высокой скорости выполнения работ.

Читайте такжеВ ОАЭ загорелся жилой небоскреб (видео)

Возведенное здание выполнено в рамках стратегии Дубая по 3D-печати, направленной на использование этой перспективной технологии для повышения статуса ОАЭ и Дубая как ведущего мирового центра 3D-печати к 2030 году. Стратегия ориентирована на три основных сектора: строительство, медицина и потребительские товары.

Как сообщал УНИАН, в Дубае также планируют построить первый в мире отель на солнечной энергии. В 170-комнатной гостинице Indigo также будут полностью перерабатываться все сточные воды и отходы.