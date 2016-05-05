Хакеры взломали миллионы аккаунтов Мейл ру и других сервисов

Об этом сообщил Рейтер основатель и ведущий специалист в области информационной безопасности американской компании Hold Security из Милуоки Алекс Холден.

Обнаруженные 272,3 миллиона украденных аккаунтов включают данные большинства пользователей Mail.Ru, а также, в меньших количествах, аккаунты пользователей Google, Yahoo и Microsoft, сказал Холден.

Это один из крупнейших случаев кражи учетных данных, обнаруженных после кибератак на крупнейшие банки и ритейлеров США два года назад.

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Исследователи Hold Security нашли на форуме в интернете молодого российского хакера, который хвастался, что собрал и готов отдать данные 1,17 миллиарда аккаунтов.

Устранив повторные записи, специалисты установили, что информация включает 57 миллионов аккаунтов Mail.ru - значительную долю от 64 миллионов ежемесячно активных пользователей сервиса на конец прошлого года - а также десятки миллионов учетных записей крупнейших в мире сервисов электронной почты, Gmail, Microsoft и Yahoo, и сотни тысяч аккаунтов на немецких и китайских почтовых сервисах.

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"Это мощная информация. Она циркулирует в подполье, и этот человек показал, что хочет отдать данные людям, которые будут с ним добры", - сказал Холден.

Подобные масштабные утечки могут использоваться для дальнейших взломов или фишинговых атак.

Хакеры знают, что пользователи зацикливаются на любимых паролях, игнорируя призывы к регулярной смене учетных данных и их усложнению. Вот почему злоумышленники повторно используют старые пароли от одной учетной записи, пытаясь взломать другие аккаунты того же пользователя.

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Mail.ru, после того, как ее проинформировали о потенциальной утечке данных, сообщила Рейтер, что проверяет полученную информацию. "Мы сейчас проверяем, совпадают ли какие-либо комбинации имен пользователей и паролей с электронными почтовыми ящиками пользователей и активны ли они".

"Как только у нас будет достаточно информации, мы предупредим пользователей, которых это могло затронуть", - сообщила компания. По ее информации, предварительная проверка не выявила действующих комбинаций имен пользователей и паролей, совпадающих с существующими электронными почтовыми ящиками.

Представитель Microsoft сказал, что кража данных - суровая реальность.

"Microsoft использует меры безопасности для обнаружения взлома аккаунтов и запрашивает дополнительную информацию для проверки владельца аккаунта, а также чтобы помочь ему восстановить контроль над учетной записью", - сообщил он.

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Холден отметил, что количество взломанных аккаунтов Yahoo Mail составило 40 миллионов, или 15 процентов от 272 миллионов уникальных учетных записей сервиса; Microsoft Hotmail - 33 миллиона аккаунтов или 12 процентов, а Gmail - почти 24 миллионов или 9 процентов.

Тысячи других украденных учетных данных, похоже, принадлежат сотрудникам ряда крупнейших американских банковских, промышленных компаний и ритейлеров, сказал он.