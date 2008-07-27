В Великобритании авиапассажиров обяжут сдавать отпечатки пальцев

Британские власти введут обязательный дактилоскопический контроль авиапассажиров, – сообщает сегодня таблоид Mail on Sunday. «Миллионы пассажиров, вылетающих из британских аэропортов, будут со следующего года сдавать отпечатки пальцев, согласно новым и пока вызывающим много вопросов планам правительства по борьбе с терроризмом», - пишет издание. На пунктах пограничного контроля будут установлены специальные аппараты, которые смогут считывать отпечатки пальцев с руки пассажира. У выхода на посадку в самолет пассажир снова будет должен пройти дактилоскопию для подтверждения своей личности. Отпечатки будут храниться в компьютере в течение суток, а затем уничтожаться.

РСН