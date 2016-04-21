Facebook разрешил звонить нескольким пользователям одновременно

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава разработки приложения Дэвид Маркус, передает Lenta.ru. Чтобы позвонить сразу нескольким пользователям, нужно нажать на иконку с телефонной трубкой в групповом чате и выбрать участников разговора. Если кто-то из них пропустит вызов, то сможет присоединиться к аудиоконференции позднее.

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По словам Дэвида Маркуса, владельцы устройств с установленной последней версией Messenger получат доступ к функции в течение четверга, 21 апреля. В компании не раскрывают, появятся ли в приложении групповые видеозвонки.

Ранее в апреле Facebook представил инструмент, позволяющий разработчикам создавать чат-боты для Messenger. В марте в приложении появилась игра в баскетбол, а в феврале - шахматы.

Messenger - приложение для обмена мгновенными сообщениями и видео, созданное Facebook в 2011 году. По данным компании, его месячная аудитория достигла 900 млн человек.