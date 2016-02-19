Facebook решил запустить рекламу в мобильном приложении Messenger

Бренды смогут отправлять в мессенджере рекламу в виде сообщения только тем пользователям, с которыми они уже общались в чате, передает Lenta.ru. Поэтому, как говорится в документе, Facebook советует своим бизнес-партнерам начинать разговор с клиентами в приложении уже сейчас, чтобы после запуска услуги они смогли рекламировать себя в Messenger.

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Кроме того, соцсеть подтвердила, что выпустила короткую ссылку fb.com/msg/, которая направляет на чаты с компаниями. Однако в Facebook отказались комментировать возможный запуск рекламы в Messenger.

Приложение Messenger является отдельным продуктом Facebook, позволяющим общаться с мобильных устройств с друзьями из соцсети. Число активных пользователей насчитывает 800 млн человек в месяц. В самой соцсети зарегистрировано более 1,5 млрд человек. C июня 2015 года Messenger работает без привязки к Facebook.