В Facebook Messenger найдена скрытая игра в баскетбол

01:46, 22 марта 2016
Наука и IT
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В мобильном приложении Facebook Messenger для IOS нашли скрытую функцию, которая позволяет запускать игру в баскетбол прямо во время диалога.

hromadske.tv

Для этого нужно отправить другу в чате эмодзи с баскетбольным мячом, а затем нажать на сообщение, передает Громадське.

После этого на экране появится симулятор баскетбола. Цель игры — забросить как можно больше мячей подряд в корзину. После 10 попаданий игра усложняется тем, что корзина начинает двигаться, а после 20 очков движение ускоряется. Размер обновления составляет 93,5 мегабайт.

hromadske.tv

Следует отметить, что игра установлена только в последней версии Messenger и доступна только на смартфонах и планшетах, поэтому запустить ее на ПК не выйдет.

По словам разработчиков, баскетбольное «приложение» представили 17 марта в честь финала March Madness, который состоится 4 апреля.

Ранее УНИАН сообщал, что в личных сообщениях Facebook и чатах Messenger обнаружена скрытая функция, которая позволяет играть в шахматы друг с другом.

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