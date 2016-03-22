В Facebook Messenger найдена скрытая игра в баскетбол

Для этого нужно отправить другу в чате эмодзи с баскетбольным мячом, а затем нажать на сообщение, передает Громадське.

После этого на экране появится симулятор баскетбола. Цель игры — забросить как можно больше мячей подряд в корзину. После 10 попаданий игра усложняется тем, что корзина начинает двигаться, а после 20 очков движение ускоряется. Размер обновления составляет 93,5 мегабайт.

Следует отметить, что игра установлена только в последней версии Messenger и доступна только на смартфонах и планшетах, поэтому запустить ее на ПК не выйдет.

По словам разработчиков, баскетбольное «приложение» представили 17 марта в честь финала March Madness, который состоится 4 апреля.

Ранее УНИАН сообщал, что в личных сообщениях Facebook и чатах Messenger обнаружена скрытая функция, которая позволяет играть в шахматы друг с другом.