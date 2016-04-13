Китайская компания анонсировала смартфон с 10-ядерным процессором в стиле iPhone 6

Устройство имеет 5,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением FullHD, покрытый стеклом Gorilla Glass 3 с загнутыми краями, фронтальный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и 4 гигабайта оперативной памяти, передает Lenta.ru. В зависимости от комплектации объем встроенной памяти составит 32 либо 64 гигабайта.

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Алюминиевый корпус Meizu Pro 6 выполнен в стиле шестого поколения iPhone. Исключением является основная камера, располагающаяся не с левой стороны, а по центру. Аккумулятор устройства емкостью 2560 миллиампер-часов поддерживает технологию быстрой зарядки.

В Китае уже сейчас можно оформить предварительный заказ на 32-гигабайтную модель смартфона за 390 долларов. Версия на 64 гигабайта появится позднее с ценником в 430 долларов. Доступны три расцветки: серая, серебряная и золотая.

Компания-производитель бытовой техники и носимой электроники Meizu входит в десятку крупнейших в Китае.

1 марта 2016 года другая китайская компания Vivo анонсировала первый в мире смартфон, оснащенный шестью гигабайтами оперативной памяти. Модель Xplay5 внешне напоминает сразу два популярных флагманских телефона других компаний: изгибающаяся по краям фронтальная панель выполнена в стиле Samsung Galaxy S6 Edge, дизайн оборотной стороны навеян шестым поколением iPhone.