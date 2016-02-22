Sony представила новую линейку смартфонов Xperia

Серия состоит из трех моделей с диагональю дисплеев 5 дюймов. В стандартной комплектации смартфон Xperia X оснащен процессором Snapdragon 650, тремя гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной. Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек.

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По заверениям представителей Sony, смартфон способен проработать два дня без подзарядки.

Премиум-версия, Xperia X Performance, отличается более мощным процессором Snapdragon 820, а также пыле- и влагозащищенным корпусом.

Фотомодули у аппаратов одинаковые: основная камера с разрешением 23 мегапикселя и 13-мегапиксельная фронтальная матрица. Съемка осуществляется с оптической стабилизацией и системой предиктивного фокуса, позволяющей аппарату предсказывать движения объектов в кадре.

Третья комплектация, Xperia XA, является бюджетной. Разрешение ее дисплея составляет 1280 на 720 точек, а основной и фронтальной камеры — 13 и 8 мегапикселей.

Все модели поступят в продажу в золотой, белой, розовой и черной расцветках.

Помимо смартфонов компания представила ряд аксессуаров: умные наушники с голосовым управлением, портативную мини-камеру, интерактивный проектор и устройство для управления смартфоном в автомобиле.

Все анонсированные новинки должны поступить в продажу летом 2016 года. Розничные цены гаджетов в Sony пока не разглашают.