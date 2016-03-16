NASA представило изображение магнитного поля Солнца
NASA представило изображение, иллюстрирующее магнитное поле Солнца. Линии магнитного поля были нанесены на снимок Солнца, полученный Обсерваторией солнечной динамики 12 марта
Наложение линий магнитного поля на изображение позволит специалистам определить, каким образом магнетизм Солнца меняется в зависимости от процессов, которые происходят внутри и на поверхности звезды, передает ZN.UA. Количество линий магнитного поля увеличивается в ярких пятнах на поверхности Солнца, которые являются активными регионами.
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Карта магнитного поля была составлена на основании модели PFSS, которая основывается на магнитных измерениях поверхности Солнца.
Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.