NASA представило изображение магнитного поля Солнца

Наложение линий магнитного поля на изображение позволит специалистам определить, каким образом магнетизм Солнца меняется в зависимости от процессов, которые происходят внутри и на поверхности звезды, передает ZN.UA. Количество линий магнитного поля увеличивается в ярких пятнах на поверхности Солнца, которые являются активными регионами.

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Карта магнитного поля была составлена на основании модели PFSS, которая основывается на магнитных измерениях поверхности Солнца.

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.