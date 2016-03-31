Украинская антарктическая экспедиция отправляется на станцию "Академик Вернадский"

12 участников экспедиции будут заниматься научно-исследовательской работой и модернизировать станцию (запланировано улучшить связь "Академика Вернадского" с Украиной), сообщает BBC Украина.

Руководитель экспедиции Николай Старинец будет зимовать на станции уже в восьмой раз.

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Впервые с украинской экспедицией отправляется группа турецких ученых, которые будут проводить в районе станции свои исследования в течение подготовки отъезда оттуда предыдущей, 20-й украинской экспедиции.

Станцию основала британская экспедиция в 1930-х годах на острове Галиндез у берегов Антарктического полуострова. Позже ее назвали "Фарадей". В 1996 году Великобритания передала ее Украине, и станцию переименовали в "Академик Вернадский".