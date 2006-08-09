Причина аварии ракеты-носителя "Днепр" установлена. Специалисты приступили к ее устранению из технологической цепочки производства ракет в украинском КБ "Южное". Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин.

"Причина аварии ракеты-носителя установлена, но официально будет объявлено в конце недели. В связи с тем, что причина понятна, и с целью недопущения ее повторения специалисты приступили к ее устранению из технологической цепочки производства компонентов для ракет этого типа в Днепропетровском КБ "Южное", - отметил он.

РИА "Новости"