Причина аварии ракеты-носителя ”Днепр” установлена
17:59, 09 августа 2006Наука и IT
3550
Представитель Роскосмоса упомянул КБ "Южное", но не обвинил
Причина аварии ракеты-носителя "Днепр" установлена. Специалисты приступили к ее устранению из технологической цепочки производства ракет в украинском КБ "Южное". Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин.
"Причина аварии ракеты-носителя установлена, но официально будет объявлено в конце недели. В связи с тем, что причина понятна, и с целью недопущения ее повторения специалисты приступили к ее устранению из технологической цепочки производства компонентов для ракет этого типа в Днепропетровском КБ "Южное", - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter