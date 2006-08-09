Украина поможет Нигерии создать Центр космических запусков

Украина окажет Федеративной Республике Нигерия помощь в разработке технико-экономического обоснования создания Центра космических запусков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального космического агентства Украины (НКАУ).

В сообщении отмечается, что такая договоренность была достигнута в ходе визита 23-30 июля 2006 года делегации экспертов космической отрасли Украины в Нигерию.

В ходе визита состоялась встреча украинских экспертов с министром науки и технологий Нигерии Т.ИСОУНОМ, генеральным директором Национального агентства космических разработок и исследований Республики Нигерия (NASRDA) Г.БОРОФФИСОМ, а также специалистами Центра космических транспортных систем и двигателей.

В результате консультаций подготовлены проекты документов, которые определяют направления сотрудничества между Украиной и Нигерией в космической сфере. Их подписание запланировано на октябрь 2006 года во время второй встречи представителей космических агентств Украины и Нигерии.

В частности, сторонами парафирован проект Рамочного соглашения между НКАУ и NASRDA относительно сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Представители сторон также договорились подготовить и подписать во время второй встречи ряд контрактов, в частности, на проведение обучения и стажировки нигерийских специалистов в Украине и предоставления нигерийской стороне помощи относительно технико-экономического обоснования для создания Центра космических запусков.

Представителями NASRDA переданы украинской стороне исходные данные для подготовки предложений относительно создания спутников дистанционного зондирования Земли, а также требования относительно обустройства цеха по разработке космических аппаратов и поставке соответствующего оборудования.