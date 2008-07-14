Открылся самый большой авиасалон в мире

Вблизи британского города Фарнборо (Farnborough, графство Хэмпшир) открылся международный авиасалон, который организаторы называют крупнейшим в истории по размерам выставки и количеству компаний, представленных на ней. Об этом говорится в официальном пресс-релизе авиасалона.

Выставка продлится с 14 по 20 июля.

Всего в авиасалоне принимают участие компании из 39 стран. Ожидается, что с понедельника по пятницу выставку посетят 140 тысяч бизнесменов, которые смогут рассмотреть стенды приблизительно полутора тысяч участников.

Авиасалон в Фарнборо проводится раз в два года - последний раз он состоялся в 2006 году. Основным конкурентом Фарнборо считается выставка во французском Ле Бурже. В отличие от Фарнборо Ле Бурже проводится по нечетным годам.

Лента.ру