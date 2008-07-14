В Австралии умерла старейшая в мире блогер

В Австралии в возрасте 108 лет умерла Олив Рили – женщина, считавшаяся старейшим блогером в мире.

Как передает Gazeta.ru, О.Рили скончалась 12 июля в доме престарелых, после того как написала в своем блоге (интернет-дневнике) об ухудшении здоровья.

Всего О.Рили с февраля 2007 года разместила более 70 сообщений. На сайте The Life of Riley и в серии видеозаписей на YouTube она рассказывала о своей повседневной жизни, а также вспоминала о жизни во время двух мировых войн.