Астрономы увидели суперземлю на окраине Солнечной системы

Результаты своих исследований авторы опубликовали на сайте arXiv.org, передает Lenta.ru. По мнению ученых, обнаруженное ими небесное тело может оказаться самым удаленным из известных объектов в Солнечной системе. Имеющиеся у ученых данные пока не позволяют точно определить его размеры и удаленность от Земли.

Читайте такжеNASA показало, как меняется космическая погода Солнечной системы (видео)К своему открытию ученые пришли при помощи наблюдений на обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array). Потенциальную суперземлю астрономы наблюдали дважды: в июле 2014 и мае 2015 годов.

Ученые выдвигают три гипотезы природы небесного тела (при этом склоняются к первой). Первое предположение: обнаруженный объект является суперземлей, которая примерно вдвое крупнее Земли и удалена от Солнца на расстояние 300 астрономических единиц.

Вторая гипотеза заключается в том, что небесное тело является карликовой планетой, находящейся на расстоянии около 100 астрономических единиц от Земли. Это дальше, чем карликовая планета Седна, но ближе, чем V774104.

Третья - необычный объект есть коричневый карлик, расположенный на расстоянии 20 тыс. астрономических единиц от Земли. Ученые собираются продолжить исследования необычного небесного тела, а их гипотезы пока не получили признания астрономического сообщества.

Ранее сообщалось, что ближайшая к Солнцу суперземля находится вне системы на расстоянии около 20 световых лет от Земли. Объект под названием HD 219134b вращается вокруг звезды Глизе 892 в созвездии Кассиопеи.

Суперземлей называется каменистая планета или экзопланета (планета, расположенная вне Солнечной системы) с массой больше, чем у Земли, но меньше, чем у газовых гигантов Юпитер и Сатурн.