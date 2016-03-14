С Байконура стартовала ракета с аппаратами миссии по поиску жизни на Марсе (видео)

15:02, 14 марта 2016
Наука и IT
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Ракета-носитель "Протон-М" стартовала сегодня с космодрома Байконур и вывела на околоземную орбиту аппараты миссии ExoMars.

REUTERS

Два космических аппарата начали 7-месячное путешествие к Марсу в рамках совместной европейско-российской миссии по поиску признаков жизни на красной планете, передает радио "Свобода".

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К Марсу отправился орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter для изучения газовых примесей в атмосфере, которые останются на орбите планеты, и модуль Schiaparelli для отработки посадки на поверхность планеты и выполнения функций автономной станции на Марсе.

Следующая миссия запланирована на 2018 год, должна доставить на Марс работа для изучения грунта планеты.

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