С Байконура стартовала ракета с аппаратами миссии по поиску жизни на Марсе (видео)
15:02, 14 марта 2016Наука и IT
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Ракета-носитель "Протон-М" стартовала сегодня с космодрома Байконур и вывела на околоземную орбиту аппараты миссии ExoMars.
REUTERS
Два космических аппарата начали 7-месячное путешествие к Марсу в рамках совместной европейско-российской миссии по поиску признаков жизни на красной планете, передает радио "Свобода".
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К Марсу отправился орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter для изучения газовых примесей в атмосфере, которые останются на орбите планеты, и модуль Schiaparelli для отработки посадки на поверхность планеты и выполнения функций автономной станции на Марсе.
Следующая миссия запланирована на 2018 год, должна доставить на Марс работа для изучения грунта планеты.
На Марс отправили научную миссию, чтобы выяснить, есть ли там жизнь
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