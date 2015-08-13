NASA сделало снимок сезонного "водопада" на Марсе

Снимок был снят 21 июля 2015 года камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбитального аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), пишет в четверг Новое время со ссылкой на сайт организации.

На фото показан участок протяженностью 536 метров со следами линейных образований, которые в течение года появляются и исчезают. По мнению астрономов, это явление вызвано подземными водами, которые порой выходят на поверхность.

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Вода на Марсе в основном присутствует в виде льда, большинство которого - на полюсах. Значительные запасы замороженной воды находятся и в слоях грунта под поверхностью. По предположению ученых, значительные запасы воды могут располагаться как раз в заснятых каньонах долин Маринера. Некоторые специалисты предположили, что подобные линии могли появиться из-за воздействия песка.