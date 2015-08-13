NASA сделало снимок сезонного "водопада" на Марсе
Космическое агентство NASA показало фото сезонного водяного потока на крутом склоне каньона среди марсианских долин Маринера.
Снимок был снят 21 июля 2015 года камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбитального аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), пишет в четверг Новое время со ссылкой на сайт организации.
На фото показан участок протяженностью 536 метров со следами линейных образований, которые в течение года появляются и исчезают. По мнению астрономов, это явление вызвано подземными водами, которые порой выходят на поверхность.
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Вода на Марсе в основном присутствует в виде льда, большинство которого - на полюсах. Значительные запасы замороженной воды находятся и в слоях грунта под поверхностью. По предположению ученых, значительные запасы воды могут располагаться как раз в заснятых каньонах долин Маринера. Некоторые специалисты предположили, что подобные линии могли появиться из-за воздействия песка.