NASA представило данные четырех новых исследований атмосферы Марса

О новых открытиях о «судьбе атмосферы» Красной планеты, анонсированных NASA 4 ноября 2015 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Science.

Измерения, сделанные в верхних слоях атмосферы Марса, показали, что скорость убегания ионов увеличивается во время солнечных вспышек. 8 марта 2015 года, во время мощного выброса коронального вещества на Солнце, инструменты MAVEN зафиксировали явления Фарадея (магнитное вращение плоскости поляризации), вытягивавшиеся в космос в виде завитков высотой пяти тысяч километров. Когда последствия выброса достигли Марса, по этим завиткам в больших количествах побежали планетарные ионы, прежде всего O2+ и CO2+. Поскольку в ранней истории Солнечной системы корональные выбросы массы случались значительно чаще, тем теперь, данное явление указывает на вероятную причину утраты планетой своей атмосферы.

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Авторы второго исследования рассказали о погружении MAVEN в термосферу и ионосферу планеты. Там зонд обнаружил смешивание двуокиси углерода, аргона и диоксида азота, а также неожиданно большое количество кислорода. Плотность этих элементов на высоту 200 километров во время каждого из погружений оказывалось различной, что может быть вызвано взаимодействием гравитационных волн и ветра.

Кроме того, ученые рассказали о недавно замеченном на Марсе на высоте 60 километров сиянии. По их мнению, оно по своей природе не отличается от полярного сияния на Земле — только на Марсе это явление вызывается не магнитными полюсами, а остаточным магнитным полем коры планеты. В результате «марсианское сияние» является более рассеянным и равномерно распределенным в атмосфере.

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Также астрофизики проанализировали распределение частиц пыли на различных высотах (от 150 до 1000 километров). Ни один природный процесс, происходящий на поверхности планеты, не способен поднять пыль на такую высоту. По мнению ученых, MAVEN засек пыль межпланетного происхождения.

Кроме того, в журнале Geophysical Review Letter вышло целых 44 статьи, поднимающих более мелкие, но важные для науки вопросы, на которые удалось ответить благодаря данным с MAVEN.