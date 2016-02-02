Ученые выяснили, кто больше любит своих хозяев - кошки или собаки

Ученые ранее уже имели веские основания полагать, что собаки действительно любят своих хозяев, говорит автор исследования Пол Зак, передает "Моя планета" со ссылкой на The Telegraph. Несколько небольших исследований показали, что, когда человек играет со своей собакой, и хозяин, и питомец вырабатывают окситоцин - главный гормон любви у млекопитающих. Этот гормон вырабатывается в нашем мозгу, когда мы заботимся о ком-то. Так, когда мы видим супругу или ребенка, уровень окситоцина в крови повышается на 40–60%.

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Вырабатывается ли окситоцин в организме кошек при взаимодействии с человеком, до сих пор было неизвестно. И вот наконец ученые провели сравнительные тесты: они измерили уровень гормона у кошек и собак после игр с хозяевами.

У десяти кошек и десяти собак были взяты образцы слюны - перед десятиминутной игровой сессией с хозяином и сразу после нее. Как выяснилось, после игры с хозяином уровень окситоцина у собак повышается в среднем на 57,2%, а у кошек - всего лишь на 12%, то есть почти впятеро ниже.

Ученые говорят, что они были приятно удивлены двумя вещами: во-первых, тем, что уровень окситоцина у собак столь высок, а во-вторых, тем, что у кошек он вообще есть. Некоторые считают, что кошки вообще не любят людей, исследование же показывает, что это не так.

По мнению некоторых ученых, разница между готовностью собак и кошек отвечать на человеческие эмоции может быть объяснена тем, что собаки были одомашнены гораздо раньше. По данным генетического исследования, результаты которого были обнародованы в этом году, процесс одомашнивания собак начался более 30 000 лет назад, тогда как кошек начали приручать на 20 000 лет позже.

Отличаются друг от друга не только кошки и собаки, но и их владельцы. Недавно выяснилось, что владельцы собак более ответственны, менее невротичны и в большей степени являются экстравертами, чем любители кошек.