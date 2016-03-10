Депутаты хотят ограничить возможности силовиков по изъятию серверов IT-компаний

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Владислав Голуб и глава парламентского IT-комитета Александр Данченко предлагают ограничить возможности правоохранительных органов по изъятию серверов IT-компаний, чтобы таким образом защитить этот бизнес от противоправных действий силовиков.

Об этом депутаты сообщили в ходе пресс-конференции.

"При проведении обысков должно проводиться копирование носителей, серверов, а не их изъятие. Если будет невозможно снять копии, то тогда сервера будут изыматься, но правоохранительные органы должны будут мотивировать, почему именно копирования недостаточно. И это решение будет принимать уже не следователь, а судья соответствующим постановлением", - отметил Голуб.

Соответствующий законопроект №3719 "О внесении изменений в УПК Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении» уже зарегистрирован в парламенте и, по словам Голуба, должен быть принят как можно скорее.

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"Этим законопроектом мы пытаемся, с одной стороны, защитить IT-отрасль и бизнес, а с другой – мы также понимаем необходимость обеспечения кибербезопасности, учитывая то состояние, в котором находится наше государство", - добавил Голуб.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы Администрации президента по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ Дмитрий Шимкив отметил, что зачастую основанием для проведения обысков украинских IT-компаний является наличие на их серверах сепаратистского контента, что в условиях ведения гибридной войны с Российской Федерацией является недопустимым, поэтому силовые структуры вынуждены оперативно реагировать на возникшие угрозы. При этом Шимкив подчеркнул, что силовики в таких случаях должны действовать корректно и аргументированно, соблюдая законодательство и не прибегая к изъятию серверов, когда это возможно.

Кроме того, по словам замглавы АП, провайдеры могут самостоятельно решать проблему возникновения запрещенного контента на своих серверах, чтобы таким образом обезопасить себя от вмешательства правоохранительных структур.

"Идеальная ситуация – когда индустрия сама регулирует эти вопросы", – отметил Шимкив.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году участились случаи проведения обысков украинских IT-компаний силовыми структурами с последующим изъятием оборудования. В частности, в начале сентября СБУ провело обыски в днепропетровском офисе компании Luxoft, в июле – в офисе компании Plarium, а в январе 2016 года – в офисе интернет-провайдера "Адамант". Согласно оценкам представителей IT-отрасли, в результате обысков и изъятия серверов предприятия в прошлом году потеряли порядка 10-15 миллионов долларов.