Телескоп Hubble заснял гигантский синий пузырь (фото)

Данная звезда (WR 31a) находится на расстоянии 30 тыс. световых лет от Земли, передает Lenta.ru. Светила такого типа достаточно редки (в галактике Млечного пути их всего 230). Для них характерны высокая температура и светимость. Цикл их жизни заканчивается взрывом сверхновой.

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"К сожалению, звезды Вольфа-Райе живут всего несколько сот тысяч лет - это мгновение в масштабах космоса. В начале их масса как минимум в 20 раз больше солнечной, но теряют они эту массу меньше, чем за 100 тыс. лет. Солнце, для сравнения, прожило уже 4,5 млрд лет, и потухнет оно еще как минимум через 5 млрд лет", - отмечают специалисты NASA.

Звезду WR 31a окружает характерный синий пузырь - туманность, состоящая из пыли, водорода, гелия и других газов. По мнению ученых, такие туманности, зачастую принимающие форму кольца или сферы, возникают из-за взаимодействия быстрых звездных ветров с внешними слоями водорода, который выделяют звезды Вольфа-Райе.

Пузырь вокруг WR 31a расширяется со скоростью 220 тыс. км/ч. Сама же звезда в итоге взорвется сверхновой, и выброшенное во время взрыва звездное вещество станет "сырьем" для нового поколения звезд и планет.