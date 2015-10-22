Ученые обнаружили крупнейшую двойную звезду

Экстремальная двойная система VFTS 352, возможно, приближается к концу своего существования: ее компоненты либо сольются в одну гигантскую звезду, либо образуют двойную черную дыру.

Об этом сообщается на сайте ESO.

Отмечается, что двойная система VFTS 352 расположена примерно в 160 000 световых лет от нас в туманности Тарантул. Новые наблюдения с телескопом ESO VLT показали, что эта пара молодых звезд – одна из самых странных и необычных из всех известных нам двойных.

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"Система VFTS 352 состоит из двух очень горячих, ярких и массивных звезд, совершающих полный оборот вокруг общего центра тяжести немного более, чем за один земной день. Расстояние между центрами звезд пары – всего 12 миллионов километров. Это так близко, что фактически поверхности звезд соприкасаются, образуя между собой «мост». VFTS 352 является не только самым массивным объектом из немногочисленного класса “сверхконтактных двойных” (ее общая масса около 57 масс Солнца), но и самым горячим — поверхностная температура входящих в систему звезд превосходит 40 000 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

В ESO отметили, что такие экстремальные звезды, как компоненты системы VFTS 352, играют ключевую роль в эволюции галактик. "Считается, что именно они являются главным производителем таких элементов, как кислород. В двойных этого типа также происходит экзотическое явление «звездного вампиризма» -- меньший компонент системы «высасывает» вещество с поверхности своего более крупного соседа (eso1230)", - считают ученые.

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Однако, в случае VFTS 352 звезды системы почти одного размера. "Поэтому «высасывания» вещества не происходит, и оно становится общим для обеих звезд: согласно оценкам, в «совместном пользовании» находится примерно 30 процентов их вещества", - добавили в Европейской космической организации.

Отмечается, что такие системы крайне редки: эта фаза жизни звезд исключительно коротка и вероятность «поймать» ее очень низкая. Так как звезды системы очень близки, астрономы считают, что мощные приливные силы усиливают перемешивание вещества в их недрах.

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“VFTS 352 - наиболее яркий из известных примеров горячей массивной двойной, в которой может происходить такое внутреннее перемешивание”, - говорит ведущий автор работы Леонардо Альмейда из университета Сан Пауло (Бразилия). “Это замечательное открытие”.