На острове Рождества турист обнаружил гигантского десятиногого рака (фото)

Один из видов десятиногих раков из надсемейства раков-отшельников (Paguroidea) носит имя кокосовый рак, или пальмовый вор (Birgus latro), сообщает nat-geo.ru. Это одно из самых крупных наземных членистоногих: длина его тела может достигать 40 см, а масса - 4 кг. Продолжительность жизни Birgus latro достигает 70 лет.

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С помощью своих огромных клешней эти раки раскалывают кокосовые орехи: на это обычно уходит несколько дней, поэтому чаще пальмовые воры используют другой способ: они поднимаются с орехами на дерево на высоту до 10 м, сбрасывают их вниз, получая на земле готовое угощение.

Являясь всеядными, кокосовые раки могут питаться падалью. Известен случай, когда это членистоногое напало на крысу, убило и съело ее. Для живого человека пальмовый вор опасности не представляет, однако мертвое тело может быть использовано им в пищу.

Снимок туриста, обнимающего гигантского пальмового вора, весом примерно 5 кг, опубликован на сайте туристической администрации острова Рождества. Этот небольшой остров в Индийском океане относится к внешним территориальным владениям Австралии. Благодаря отличной экологии здесь обитает множество представителей фауны, в том числе кокосовые раки.