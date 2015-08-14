Российский "Прогресс" затоплен на "кладбище космических кораблей" в Тихом океане

Об этом сообщили в Центре управления полетами, передает ТАСС.

Фрагменты корабля упали в нескольких тысячах километрах от Веллингтона, на так называемом "кладбище космических кораблей".

В составе МКС остались три космических корабля - грузовой "Прогресс М-28М" и пилотируемые "Союз ТМА-16М" и "Союз ТМА-17М". Очередной грузовик - "Прогресс М-29М" - отправится к МКС 1 октября.

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"Прогресс М-26М" поставил рекорд по количеству проведенных коррекций высоты орбиты МКС. Для этих целей с февраля по июль он использовался 12 раз, то есть больше, чем его предшественники. Причиной этого, в том числе, стала авария космического корабля "Прогресс М-27М".

Корабль был запущен с космодрома Байконур 17 февраля 2015 года, он доставил на станцию 2,36 тонны различных грузов, в том числе топливо, продукты, воду, воздух.