Ученые объяснили, почему некоторые люди не умеют рисовать

Текущие исследования показывают, что способность к реалистичным рисункам зависит от трех факторов: как человек воспринимает реальность, как хорошо он запоминает визуальную информацию и какие элементы объекта он выбирает для того, чтобы нарисовать.

Хорошая новость заключается в том, что, по словам исследователей из Университетского колледжа Лондона, любой человек может улучшить все эти качества в ходе тренировок.

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Во-первых, люди, которые не умеют рисовать, видят мир не таким, каков он на самом деле. Их визуальные системы автоматически недооценивают такие атрибуты объектов, как размер, форма и цвет. Исследования, проводимые в течение последних трех лет, показывают, что по крайней мере некоторые из этих заблуждений являются следствием ошибок при рисовании.

Как это ни парадоксально, в других обстоятельствах эти недостатки помогают нам сориентироваться в пространстве. Например, когда предметы находятся ближе, то кажутся больше, чем когда они находятся далеко. Тем не менее специальные механизмы в нашем мозгу обычно способны распознавать этот зрительный обман.

Другим важным фактором для умения рисовать является зрительная память. Психологи из Университетского колледжа в Лондоне недавно провели эксперименты, исследующие роль зрительной памяти в процессе рисования. Они выяснили, что умение рисовать зависит от способности хранить в памяти простые отношения в объекте, такие как угол, образуемый двумя линиями, с момента зрительного восприятия до момента рисования.

Также, по их мнению, качество рисунка зависит от того, как художник воспринимает объект: видит ли он его целиком или выделяет в нем какие-то более важные детали.

Американские ученые ранее обнаружили убедительные доказательства того, что квалифицированные художники лучше выбирают, какие элементы объекта должны быть использованы для лучшей передачи формы объекта. И как только художники выбирают важный элемент, они сосредотачивают на нем свое внимание, игнорируя остальные детали.

"Нет сомнений, что практика является важным фактором для навыков рисования", - говорит психолог Университетского колледжа Лондона Ребекка Чемберлен. В исследовании, представленном на недавнем симпозиуме в Колумбийском университете, Чемберлен и ее коллеги обнаружили, что длительные тренировки значительно улучшили способности участников испытаний к рисованию.

На основании своих наблюдений психологи рекомендуют использовать следующие методы для улучшения своих изобразительных навыков. Во-первых, нужно сосредоточиться на масштабировании рисунка в соответствии с размером бумаги. Во-вторых, сконцентрироваться на расстоянии между элементами объекта и соотношении их размеров. В-третьих, обращать внимание на размер и форму пустого пространства между частями объекта.