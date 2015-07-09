Генетики окончательно установили, что австралийцы жили в изоляции 50 тысяч лет

Сравнительный генетический анализ ДНК современных австралийцев с геномом, полученным из останков в древних захоронениях, опроверг популярную теорию о том, что на континенте проживала какая-то другая неизученная раса. Сторонники этой версии ссылались на необычные наскальные рисунки Бредшоу, обнаруженные в районе Кимберли Западной Австралии, которые заметно отличаются от другой живописи, оставленной коренными аборигенами в других регионах континента, пишет "Моя планета" со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеУченые рассказали о рационе людей, живших 400 тысяч лет назад

Руководитель исследования Майкл Вествэй, биологический антрополог из Университета Гриффита, заявил, что секвенирование генома окончательно развенчивает миф о том, что коренные австралийцы не были первыми австралийцами. "Нет никаких сомнений в том, что они переехали из Африки более 60 тыс. лет назад", - сказал ученый.

Исследование было проведено группой специалистов под руководством эволюционного биолога Эске Виллерслев, директора центра древней генетики Университета Копенгагена. Для ДНК-анализа использовалась, в частности, прядь волос неизвестного молодого человека из числа аборигенов, которая была взята еще в 1920-е годы. Другим материалом послужили древние захоронения в районе озера Мунго - это одни из старейших обнаруженных на планете человеческих останков за пределами Африки. В распоряжении ученых оказались ДНК мужчины и женщины, живших 42 тыс. лет назад. "Морфология мужчины с озера Мунго и современного коренного жителя Австралии очень похожи", - утверждает Эске Виллерслев.

Современные методы подтвердили тот факт, что коренные австралийцы являются потомками первых людей современного типа, которые мигрировали из Африки почти 75 тыс. лет назад. "Нами получены доказательства непрерывности линии более 2500 поколений - это временной промежуток от 65 тыс. до 70 тыс. лет", - сказал ученый.

Результаты генетического анализа соответствуют археологическим доказательствам, также свидетельствующим о том, что первые люди прибыли на Австралийский континент по крайней мере 50 тыс. лет назад, а значит, австралийская цивилизация - одна из старейших непрерывных культур в мире.