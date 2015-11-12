Ученые обнаружили самую близко расположенную к Солнечной системе планету

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Газета.ру.

Планета GJ 1132b всего в 1,2 раза больше Земли и имеет почти такую же плотность - 6 грамм на кубический сантиметр. По словам астрономов, планета вращается на довольно близком расстоянии от звезды, являющейся красным карликом, расположенной всего в 12 парсеках от Солнца.

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Это расстояние позволит в будущем измерить параметры планеты с беспрецедентной точностью, отмечают ученые.

Как сообщал УНИАН ранее, открытие очередной каменной экзопланеты, по размерам больше Земли в 1,6 раза, подтвердили астрофизики с помощью Spitzer Space Telescope NASA. Экзопланету HD 219134b обнаружили в звездной системе, расположенной в созвездии Кассиопеи, и она вращается по слишком близкой к своей звезде орбите, что сильно снижает шансы найти на планете жизнь.