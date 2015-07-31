Ученые подтвердили открытие каменной экзопланеты, которая расположена к Солнечной системе ближе других

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт NASA.

Экзопланету HD 219134b обнаружили в звездной системе, расположенной в созвездии Кассиопеи, и она вращается по слишком близкой к своей звезде орбите, что сильно снижает шансы найти на планете жизнь.

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В то же время ученые отмечают, что данная экзопланета расположена к нашей Солнечной системе ближе, чем другие уже открытые экзопланеты. "Большинство известных нам планет находятся в сотнях световых лет от нас. Эта планета практически наш сосед", — приводятся в сообщении слова астронома и соавтора исследования Ларса Буччаве из Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

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Ранее УНИАН сообщал, что проект Кеплер обнаружил "новую Землю", экзопланету, по размеру сравнимую с Землей. Она находится в "обитаемой зоне" системы, которая напоминает Солнечную. Кроме того, на планете Kepler-452b может быть жидкая вода.