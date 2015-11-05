Ученые выяснили главную причину отличий между языками

Об этом ученые рассказали в своем докладе, представленном на 170-м съезде Акустического общества Америки, передает Lenta.ru. Например, в языках людей, живущих в регионах с густыми тропическими лесами, преобладают низкие частоты и гласные, потому что в подобной обстановке так легче услышать друг друга. У людей, живущих на открытых пространствах, наоборот, преобладают звонкие голоса и чаще используются согласные.

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К подобным выводам ученые пришли, изучая 633 языка мира. В ходе своих изысканий особое внимание ученые уделяли малым языкам, на которых в мире говорят менее 5 млн человек. Сформулированную ими закономерность исследователи назвали подтверждением так называемой "теории акустической адаптации". Помимо ландшафта, ученые учитывали такие факторы, как средний годовой уровень осадков и температуры, которые также могут повлиять на распространение звуковых волн в воздухе.

"Мы уверены в том, что часть характеристик звуковых моделей языков мира формируется исходя из климатических и экологических характеристик региона", - уверен Иан Мэддисон, адъюнкт-профессор в Университете Нью-Мексико и ведущий автор исследования.

Впервые теорию о том, что ландшафт местности обуславливает звуки, которые издают его обитатели, сформулировали в отношении птиц. Исследователи установили, что пение отдельных видов птиц связано с тем, где они обитают - в лесах или на открытых пространствах.