На острове в проливе Ла-Манш нашли древний артефакт охотников на мамонтов (фото)

Возраст находки оценивается в 14 тысяч лет. Она представляет собой камень с нанесенными на него перекрестными линиями.

Об этом сообщает Lenta.ru по информации BBC News.

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Аналогичные предметы были ранее обнаружены на территории Германии и юге Франции.

Представители этой культуры 13-16 тысяч лет назад, после прекращения оледенения, повторно колонизировали Европу. Они также были одними из тех, кто истребил мамонтов на территории Европы. Культура была распространена на территории современных Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии и Германии.

Обнаруженная археологами стоянка, вероятно, ранее была расположена выше уровня моря. Согласно общей оценке, найдена практически нетронутая современниками площадка древнего человека.