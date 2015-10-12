В Мариуполе археологи обнаружили следы древнего поселения, которому более семи тысяч лет
На месте Мариуполя обнаружены следы существования поселения, которому 7000 лет.
Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок, которые два месяца вели сотрудники краеведческого музея с помощниками - энтузиастами, передает 0629.com.ua.
Найдены артефакты, доказывающие факт расположения на месте Мариуполя поселения казаков Кальмиусской паланки. Под брусчаткой мостовой 18-го века, которая была обнаружена под слоем земли, археологами была выкопана термокамера.
По словам специалистов, конструктивные особенности фрагмента стены и пола помещения указывали на то, что в нем были созданы условия повышенной термоизоляции. Большое количество костей рыб указывало, что в термокамере хранился улов казаков.
Монеты 1747 и 1755 годов, найденные в помещении, помогли произвести датировку находки.
Казацкие люльки и другие артефакты указывали на то, что именно в этих местах жили казаки Кальмиусской паланки, занимавшиеся рыбным промыслом.
Под полом термокамеры были найдены фрагменты керамики, которой пользовались здесь люди около 7000 лет назад.
Активисты, занимавшиеся раскопками, отметили, что в Мариуполе почти нет архитектурных памятников старше 100 лет.
Все материальные свидетельства культуры древнего Приазовья сосредоточены в 2-х музеях – Краеведческом и Народного быта. И это при том, что в нескольких кварталах от этих музеев находятся остатки первого крупного сооружения, ставшего началом города – казацкой крепости Кальмиус, Кальмиусской паланки, крепости Домаха.