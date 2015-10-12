В Мариуполе археологи обнаружили следы древнего поселения, которому более семи тысяч лет

14:28, 12 октября 2015
Общество
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На месте Мариуполя обнаружены следы существования поселения, которому 7000 лет.

0629.com.ua

Об  этом свидетельствуют результаты археологических раскопок, которые два месяца вели сотрудники краеведческого музея с помощниками - энтузиастами, передает 0629.com.ua.

Найдены артефакты, доказывающие факт расположения на месте Мариуполя поселения казаков Кальмиусской паланки. Под брусчаткой мостовой 18-го века, которая была обнаружена под слоем земли, археологами  была выкопана термокамера.

0629.com.ua

По словам специалистов, конструктивные особенности фрагмента стены и пола помещения  указывали  на то, что в нем были созданы условия повышенной термоизоляции. Большое количество костей рыб указывало, что в термокамере хранился улов казаков.

Монеты 1747 и 1755 годов, найденные в помещении, помогли произвести датировку находки.

0629.com.ua

Казацкие люльки и другие артефакты указывали на то, что именно в этих местах жили казаки Кальмиусской паланки, занимавшиеся рыбным промыслом.  

0629.com.ua

Под полом термокамеры были найдены фрагменты керамики, которой пользовались здесь люди около 7000 лет назад.  

Активисты, занимавшиеся раскопками, отметили, что в Мариуполе почти   нет архитектурных памятников старше 100 лет.

0629.com.ua

Все материальные свидетельства культуры древнего Приазовья сосредоточены в 2-х музеях – Краеведческом и Народного быта. И это при том, что в нескольких кварталах от этих музеев находятся остатки первого крупного сооружения, ставшего началом города – казацкой крепости Кальмиус, Кальмиусской паланки, крепости Домаха.

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