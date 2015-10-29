Google запускает 300 стратостатов, чтобы обеспечить интернетом Индонезию

Об этом компания сообщила в своем блоге.

Отмечается, что наполненные гелием шары, с помощью которых будет обеспечиваться высокоскоростной доступ к интернету, запустят над Индонезией на высоту около 20 километров. Это почти в два раза выше уровня, на котором летают пассажирские самолеты.

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В отдаленных районах этой страны с населением более 250 млн человек доступ ко всемирной паутине есть лишь у 42 млн пользователей, потому компания рассчитывает обеспечить подключением в первую очередь жителей далеких островов.

Google планирует уже в следующем году сможет развернуть глобальную сеть из стратостатов, что позволит вести непрерывную передачу и обработку данных по всему миру.

Затем, как ожидается, последуют испытания передающей аппаратуры на территории Австралии, Новой Зеландии, США и Бразилии.