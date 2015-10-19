Viber разместила в РФ свои серверы с персональными данными россиян

Об этом "Известиям" рассказала московский представитель компании Viber Media Елена Грачева.

"Мы перенесли серверы, как того требует закон. В России будут храниться номера телефонов, логины и пароли пользователей. Сообщения мы не храним, они находятся на устройствах пользователей", - сообщила она.

Юристы Viber Media уверены, что мессенджеры попадают под закон, обязывающий хранить персональные данные россиян в России.

Согласно обновленной версии закона «О персональных данных», которая вступила в силу в РФ 1 сентября 2015 г., интернет-компании должны хранить на территории России данные граждан этой страны.

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В 2015 году Роскомнадзор, по словам представителей этого ведомства, не будет проверять Facebook, Twitter, Google, Samsung и другие интернет-сервисы на предмет соблюдения этого закона. Проверки начнутся в 2016 году.

Известно, что свои сервера в России переносят eBay, PayPal, AliExpress.