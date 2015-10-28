Rosetta обнаружила кислород в веществе кометы Чурюмова-Герасименко

Это нехарактерно для комет и не объясняется существующими моделями формирования Солнечной системы, передает ТАСС.

"Мы докладываем результаты замеров молекулярного кислорода, проведенных в естественных условиях, в коме кометы Чурюмова-Герасименко, с локальным содержанием от одного до десяти процентов относительно молекул воды и со средним значением 3,8 плюс-минус 0,85%", - пишут в своей статье Андре Бейле из Университета Мичигана (США) и его коллеги.

Исследователи проанализировали данные масс-спектрометра ROSINA-DFMS, установленного на борту космического аппарата Rosetta, полученные с сентября 2014 по март 2015 года. По соотношению молекул кислорода и воды ученые установили, что источник у них один, а именно - вещество ядра кометы, испаряющееся под действием солнечного тепла. Это означает, что молекулы кислорода присутствовали в "первородном" веществе, из которого образовалась Солнечная система, и которое в кометах осталось с тех пор, как считают ученые, в неизменном виде.

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До сих пор в комах комет обнаруживали в основном воду, угарный и углекислый газы, и ученые полагали, что на ранней стадии формирования Солнечной системы имевшийся кислород прореагировал с водородом и поэтому может быть найден в кометном веществе только в составе воды. Существование молекулярного кислорода в веществе, из которого сформировались кометы, не объясняется существующими моделями формирования Солнечной системы, отмечают Бейле и его коллеги в своей статье.

Космический аппарат Rosetta со спускаемым модулем Philae на борту был запущен к комете Чурюмова-Герасименко в 2004 году. Своей цели Rosetta достигла в 2014 году и сейчас обращается вокруг кометы. Работа космического аппарата запланирована до сентября 2016 года: "Розетта" будет подходить к комете все ближе, исследуя ее, и в конце концов упадет на комету.