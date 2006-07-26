При запуске ракеты-носителя ”Днепр” произошла авария

26 июля около полуночи на Байконуре при запуске ракеты-носителя произошла авария, передает РИА «Новости» .

"На 86 секунде произошло аварийное отключение двигателей ракеты-носителя "Днепр" с 18 микроспутниками", - сообщил РИА представитель Центра управления полетами. По его словам, авария произошла во время работы второй ступени ракеты-носителя.

Планировалось, что российская ракета-носитель "Днепр" выведет на орбиты все 18 микроспутников, в том числе, первый белорусский космический аппарат "БелКа", российский "Бауманец", а также несколько зарубежных спутников.

Космический аппарат "БелКА" был предназначен для дистанционного зондирования земли. Стоимость проекта составила около 230 миллионов рублей. Спутник должен был проработать на орбите не менее 5 лет.

"Спутник "Бауманец" был создан честь 175-летия основания старейшего технического вуза России, это совместный проект Университета и ФГУП "НПО машиностроения. Предполагалось провести на борту "Бауманца" нескольких экспериментов. Это был первый студенческий космический аппарат, предназначенный для решения практических научных задач.

При аварийном запуске ракеты-носителя с Байконура никто не пострадал. По словам представителя ЦУП, несмотря на то, что аварийное отключение двигателей и последующее падение ракеты-носителя произошло на первом этапе запуска, фрагменты ракеты со спутниками упали далеко от стартовой шахты. "Район падения в настоящее время уточняется, но, по предварительным данным, это пустынная местность в казахстанской степи", - сказали в ЦУП.

Комиссия по расследованию причин аварии уже приступила к работе.

По словам пресс-секретаря «Роскосмоса» Игоря ПАНАРИНА, ЧП случилось через полторы минуты полета после того, как произошло аварийное прекращение работы двигателя первой ступени.

"Район падения ракеты-носителя примерно определен, для уточнения координат этого квадрата уже вылетела авиация - вертолеты и самолеты", - сказал И.ПАНАРИН.

В работе комиссии принимают участие все руководители «Роскосмоса», которые присутствовали на старте, в том числе глава ведомства Анатолий ПЕРМИНОВ.

По предварительной оценке специалистов, которые были сделаны в первые минуты после аварии, причиной аварии стало неотделение первой ступени двигателя.

Во время запуска на Байконуре присутствовал Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО. Как сказал пресс-секретарь «Роскосмоса», он мужественно воспринял неудачный запуск первого белорусского спутника "БелКа". "Поняв, что ракета-носитель, выводящая на орбиту в том числе и первый белорусский микроспутник "БелКа", потеряна, Александр ЛУКАШЕНКО не проявил признаков беспокойства, досады или волнения. Он стойко принял этот удар судьбы", - сказал И.ПАНАРИН, который в момент катастрофы находился в зале, откуда велось наблюдение за стартом.

По официальным данным, стоимость спутника для Беларуси составила 13 миллионов долларов.

Президент Национальной академии наук Беларуси отметил, что спутник был застрахован как белорусскими страховыми компаниями, так и зарубежными. "Поэтому можно рассчитывать, что будут возвращены затраты на строительство спутника", - сказал Михаил МЯСНИКОВИЧ.

"Ракета-носитель "Днепр" была создана на базе боевой межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, обладающей уникальными характеристиками.

В варианте космического носителя "Днепр" эксплуатируется с 1999 года. Ракета имеет стартовую массу около 250 тонн, длину 34,3 метра, диаметр 3,0 метра и способна вывести на орбиту высотой 300-900 километров космический аппарат или группу спутников различного назначения стартовой массой до 3,7 тонн.