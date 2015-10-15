Лондонский Музей естественной истории определил лучшие фотографии дикой природы 2015 года

Конкурс проводится в нескольких номинациях, в том числе таких необычных как "Впечатления", "Вид с неба" и "Городская среда". На суд жюри было представлено 42 тыс. снимков, сделанных в 96 странах, передает Lenta.ru.

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На снимке, который стал победителем конкурса запечатлена лиса, поймавшая песца. В описании к снимку говорится, что из-за глобального потепления лисицы заходят все севернее в канадскую тундру, где встречаются с песцами (арктическими лисицами). Они становятся не только главными конкурентами песцов (оба вида охотятся на мелких млекопитающих вроде леммингов), но и хищниками - лисы не брезгуют охотиться на "родственников".