Открылся смысловой интернет-поисковик

Компания Powerset запустила 12 мая одноименный поисковик, созданный для ответов на вопросы пользователей, поиска фактов и значений понятий. Он воспринимает ключевые слова, фразы и вопросы, заданные на английском языке, и пытается вычленить их смысл.

В настоящее время на запросы поисковик отвечает цитатами из Wikipedia и базы данных Freebase. Ожидается, что в будущем число источников расширится.

Ответом на вопрос может быть несколько ссылок рассортированных по категориям, краткое определение или же страница из Wikipedia, рядом с которой опубликовано содержание и список найденных в ней фактов. Например, в ответ на запрос "actors in pulp fiction" будет выведен список актеров, снявшихся в "Криминальном чтиве", а при нажатии на имя актера можно будет увидеть статью о нем. К статье прилагаются найденные факты, действия и объекты.

Это не единственный поисковик, использующий wiki-технологии. В начале 2008 года был запущен сервис Wikia. Его пользователям предлагает самостоятельно писать мини-статьи по различным темам. Их статьи будут выводиться в поисковой выдаче вместе с обычными результатами.

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