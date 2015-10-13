Apple представила обновленные iMac

Изменения коснулись, в первую очередь, экранов 21,5-дюймовых моделей: в качестве опции для них стал доступен дисплей Retina 4K, сообщает Lenta.ru. Во все 27-дюймовые iMac будут установлены дисплеи Retina 5K. Повышена производительность машин: 21,5-дюймовая модель получила процессор Intel Core пятого поколения и улучшенные графические процессоры Intel Iris Pro Graphics, 27-дюймовая - Intel Core шестого поколения и графические процессоры AMD. На каждую модель предустановят OS X El Capitan.

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Оперативной памяти у всех по 8 ГБ с возможной конфигурацией до 32 ГБ. Кроме того, в средней и старшей моделях опционально можно установить SSD емкостью до 1 ТБ, а в младшей она ограничена 512 ГБ. Плюс во флагманском iMac за дополнительные деньги Apple предлагает мощную видеокарту AMD Radeon R9 M395X с 4 ГБ видеопамятиGDDR5. Но все это пока доступно лишь в США, сообщает iphones.ru. В остальном компьютеры остались неизменными в сравнении с прошлогодними моделями, то есть, выполнены из алюминия и стекла, оснащены слотом для карт SDXC, четырьмя портами USB 3.0, двумя - Thunderbolt 2, одним - Gigabit Ethernet и разъемом для наушников.

Дополнительно Apple представила обновленную линейку беспроводных аксессуаров, в том числе клавиатуру Magic Keyboard, мышь Magic Mouse 2 и трекпад Magic Trackpad 2. Устройства оснащены аккумуляторами: компания учла критику в адрес предыдущей модели Magic Mouse, для которой требовались одноразовые АА-батарейки.