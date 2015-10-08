Планетологи увидели в белых пятнах на Церере соленые отложения

По мнению ученых, это отложения соли, которые являются продуктом извержения соляных вулканов, передают РИА Новости. «Мы полагаем, что пятна - гигантские отложения солей, источником которых является Церера. Какая-то комета или астероид не могли принести их на планету. Их источником являются ее недра, какие-то геологические процессы внутри них», - заявил руководитель научной команды зонда Dawn Кристофер Рассел на научной конференции EPSC-DPS.

Читайте такжеNASA создало видео детального рельефа Цереры

Загадочные белые пятна были обнаружены на поверхности карликовой планеты в феврале 2015 года, после чего научный мир разделился на два лагеря: одни утверждали, что это залежи льда, другие - что некие блестящие соли.

После того как к планете приблизился спутник Dawn, ученые смогли измерить отражающую способность блестящих участков кратера Оккатор. Планетологи указывают, что, если бы отложения имели водный характер и являлись льдом, они бы отражали значительно больше света и ослепляли бы оборудование автоматической станции сильнее, чем они делают это сейчас.

Эксперты полагают, что в недрах Цереры могут происходить геологические процессы, которые обновляют соляные отложения на поверхности. Ученые дали этому явлению название «соляные вулканы» и теперь пытаются понять, есть ли еще такие примеры в Солнечной системе.

Также пока остается неисследованным химический состав отложений. По словам специалистов, соли трудно отличить друг от друга без специальных средств. Ученые пытаются примерно определить, к какому типу относятся конкретно эти, ориентируясь на породы кратера Оккатор и его окрестностей.

При этом руководитель научной команды зонда Dawn отметил, что в будущем, когда у исследователей появится новая информация, может быть выдвинута другая версия происхождения загадочных белых пятен