АЭС не готовы противостоять кибератакам - эксперты
Британский Королевский институт международных отношений Чатем-Хаус опубликовал прогноз, согласно которому атомные электростанции по всему миру могут стать легкой мишенью для хакеров.
Согласно аналитикам, инфраструктура этих объектов не подготовлена для того, чтобы защитить себя от киберугрозы, передает Русская служба Би-Би-Си.
По данным Чатем-Хауса, хакеры, в том числе, находящиеся на службе у разных стран, активизируются и совершенствуют свои атаки, в то время как киберзащита АЭС не поспевает за ними.
Читайте такжеХакеры, связанные с ИГ, взломали почту британских министров - СМИ
Аналитики обеспокоены снижением расходов на антивирусную защиту в сфере атомной энергетики.
Как утверждают в Чатем-Хаусе, на АЭС предпочитают пользоваться стандартными недорогими антивирусами и экономить на обучении персонала кибербезопасности.
Ранее УНИАН сообщал, что Вашингтон и Лондон договорились о проведении совместных учений по обеспечению кибербезопасности.