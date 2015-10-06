АЭС не готовы противостоять кибератакам - эксперты

Согласно аналитикам, инфраструктура этих объектов не подготовлена для того, чтобы защитить себя от киберугрозы, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным Чатем-Хауса, хакеры, в том числе, находящиеся на службе у разных стран, активизируются и совершенствуют свои атаки, в то время как киберзащита АЭС не поспевает за ними.

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Аналитики обеспокоены снижением расходов на антивирусную защиту в сфере атомной энергетики.

Как утверждают в Чатем-Хаусе, на АЭС предпочитают пользоваться стандартными недорогими антивирусами и экономить на обучении персонала кибербезопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что Вашингтон и Лондон договорились о проведении совместных учений по обеспечению кибербезопасности.