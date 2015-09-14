NASA планирует запустить телеканал в 4К формате

Контент канала будет формироваться из видео, которое будет поставлять непосредственно NASA и компания Harmonic. Телепрограммы в формате 4К будут поставляться на телевизоры и другие устройства, которые пользователи захотят подключить, передает ZN.UA. Тестовый сигнал телеканала доступен уже сейчас со спутника AMC-18C.

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Датой планируемого запуска телеканала названо 1 ноября.

Основой телевизионного контента станет видео, снятое на борту МКС, телескопом Хаббл и в рамках других миссий NASA. Кроме того, планируется показывать восстановленное историческое видео и проводить показ важных событий в реальном времени.

По словам представителей Harmonic, телеканал будет доступен пользователям операторов кабельного телевидения, а также в интернете.